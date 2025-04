Der kanadische Lithium-Explorer verzeichnet einen deutlichen Wertverlust von 5,8% und entfernt sich vom 50-Tage-Durchschnitt, während Experten uneinig über die Zukunftsaussichten sind.

Die Rock Tech Lithium Aktie setzte ihren negativen Trend fort und verzeichnete am gestrigen Handelstag einen deutlichen Rückgang von 5,80 Prozent. Mit einem Schlusskurs von 0,666 Euro am 10. April 2025 entfernt sich das Papier des kanadischen Lithium-Explorers weiter von seinem 50-Tage-Durchschnitt und zeigt zunehmende Schwäche. Besonders besorgniserregend für Anleger: Innerhalb der letzten Woche verlor die Aktie mehr als 8 Prozent an Wert, während sie sich mit einem Abstand von über 47 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,31 Euro befindet.

Analysten gespalten über Zukunftsaussichten

Die Expertenmeinungen zu Rock Tech Lithium könnten unterschiedlicher kaum sein. Von den zwei Analysten, die das Unternehmen aktuell bewerten, stuft einer die Aktie mit "Outperform" ein, während der andere zum "Verkaufen" rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 1,525 CAD, was ein theoretisches Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent signalisiert. Allerdings spiegelt die aktuelle Kursentwicklung diese optimistischen Einschätzungen nicht wider. Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens bleiben ebenfalls angespannt - für 2024 wurde ein Cash-Flow von minus 12,4 Millionen Euro gemeldet, was einen negativen Cash-Flow pro Aktie von 0,12 Euro bedeutet.

Mit seinem Fokus auf die Erschließung des Georgia Lake Lithium-Projekts in Ontario und Plänen für eine Lithiumhydroxid-Verarbeitungsanlage in Deutschland versucht Rock Tech, sich im wettbewerbsintensiven Markt für Batteriematerialien zu positionieren. Doch die anhaltende Kursschwäche zeigt, dass Investoren weiterhin vorsichtig bleiben.

