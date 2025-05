AUFGEPASST: Der Turbo zündet - Sieben Jahre Defizit, industrielle Explosion und die Rückkehr der Bullen!

Anzeige / Werbung Mit der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident rücken Metalle, besonders Silber, verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Seine 'Zoll'-Gebärden sorgen noch immer für mächtig Wirbel! Sehr geehrte Leserinnen und Leser, unglaubliche 1,2 Milliarden Unzen Silber fehlen inzwischen kumuliert - ein historischer Engpass, der die Grundlage für einen massiven Preisausbruch legt. Und dennoch: Der Markt hat dieses "Pulverfass" NOCH nicht gezündet. Warum Sie Silber spätestens ab jetzt im Fokus haben sollten? Weil sich eine perfekte Mischung aus Angebotskrise und Nachfrageboom aufbaut: Primärminen liefern immer weniger - der Tiefpunkt liegt bei nur noch 227,5 Mio. Unzen.

- der Tiefpunkt liegt bei nur noch 227,5 Mio. Unzen. Recycling stößt an Grenzen - trotz 12-Jahres-Hoch reicht es nicht zur Stabilisierung.

- trotz 12-Jahres-Hoch reicht es nicht zur Stabilisierung. Industrielle Nachfrage explodiert: Photovoltaik, E-Mobilität, KI-Technologie, Rüstung, Atomkraft - Silber ist überall essenziell.

Photovoltaik, E-Mobilität, KI-Technologie, Rüstung, Atomkraft - Silber ist überall essenziell. Verteidigung und Kernkraft: Der stille Riese im Hintergrund - Milliardenaufträge, kaum erfasst, aber mit hohem Silberverbrauch. Damit ist eins klar, der Markt ist längst massiv angespannt: Die Lagerbestände schrumpfen, physische Silberbestände werden knapp, große Produzenten sichern sich bereits ab - und ein "Short Squeeze' könnte kommen. Ein Preissprung in Richtung 50,- bis 60,- USD je Unze ist nicht länger Wunschdenken, sondern realistische Erwartung. Die Zeichen stehen auf Sturm. Wer jetzt vorbereitet ist, hat die Chance, sich frühzeitig in einem Markt zu positionieren, der nach Jahren des Stillstands in eine neue Phase eintritt - getrieben von Fundamentaldaten, Technologie und geopolitischen Umbrüchen. Noch viel mehr Hintergründe, Zahlen, Grafiken, Analysen und interessante Unternehmen finden Sie im folgenden Video: Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=tBq0q0Y4Pdw

Viel Spaß bei dem sehr interessanten und aufschlussreichen Video und ein glückliches Händchen beim Handeln! Viele Grüße Ihr Jörg Schulte Quellen: Rohstoff-TV, eigener Research, Bildquellen: Rohstoff.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com, Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ . Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,XD0002746952,CA2546771072,CA8263XP1041,CA83056P7157,CA92859G6085,CA68390D1069

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )