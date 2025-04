Der Wiener Technologiekonzern verzeichnet einen signifikanten Kursrückgang von nahezu 7% nach jüngsten Höchstständen, während Experten weiterhin Aufwärtspotenzial sehen.

Die Frequentis Aktie verzeichnet am 10. April 2025 einen dramatischen Kursrückgang von 6,87 Prozent auf 33,20 Euro. Der Absturz folgt nur wenige Wochen nach dem Erreichen eines historischen Höchststands von 42,50 Euro am 18. März. Innerhalb der letzten sieben Handelstage musste der Titel des Kommunikationssystem-Spezialisten bereits empfindliche Verluste von 8,26 Prozent hinnehmen, während die kurzfristige 30-Tage-Bilanz einen Rückgang von 10 Prozent aufweist. Trotz der jüngsten Schwäche liegt die Aktie im Jahresvergleich noch deutlich im Plus und notiert 21,09 Prozent höher als vor zwölf Monaten. Bemerkenswert ist auch, dass der Kurs weiterhin 42,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 23,40 Euro steht, das im November 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Frequentis ?

Trotz der aktuellen Kurskorrektur halten die Experten mehrheitlich an ihren positiven Einschätzungen fest. Von vier Analysten, die den Wiener Technologiekonzern beobachten, sprechen sich drei für einen Kauf der Aktie aus, während einer zum Halten rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,18 Euro und impliziert damit ein Aufwärtspotenzial von über 21 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Allerdings hat sich der Analystentrend in den letzten vier Monaten leicht eingetrübt. Die fundamentalen Daten des Unternehmens bleiben jedoch solide: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,03 und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,94 erscheint die Bewertung fair. Besonders positiv heben Marktbeobachter die starke finanzielle Position des Unternehmens hervor, die durch hohe Liquiditätsreserven und gute Gewinnmargen gestützt wird.

Anzeige

Frequentis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Frequentis-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Frequentis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Frequentis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Frequentis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...