Hemopatch Sealing Hemostat mit Lagerung bei Raumtemperatur jetzt in Europa erhältlich

Neue Produktentwicklung ermöglicht direkten Zugang im Operationssaal

Die Innovation ist ein direktes Ergebnis der Zusammenarbeit mit Chirurgen, die dazu beiträgt, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und eine verbesserte Patientenversorgung zu fördern

Baxter International Inc. (NYSE:BAX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Förderung chirurgischer Innovationen, kündigte heute auf einem Symposium in Österreich die Einführung des Hemopatch Sealing Hemostat mit Lagerung bei Raumtemperatur an. Die Weiterentwicklung des Produkts optimiert die Zugänglichkeit im Operationssaal und bietet Chirurgen eine sofortige Lösung zur Kontrolle von Blutungen oder zur Verhinderung von Leckagen. Das Produkt ist jetzt in ganz Europa erhältlich.

"Seit über einem Jahrzehnt bietet Hemopatch Sealing Hemostat Chirurgen eine zuverlässige Lösung für die Gewebedichtung, Dura-Versiegelung und Hämostase", sagte Steve Wallace, President von Advanced Surgery bei Baxter. "Die Weiterentwicklung des Produkts zur Lagerung bei Raumtemperatur ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und Baxter. Durch den Wegfall der Kühlkette wird dem Bedürfnis unserer Kunden Rechnung getragen, das Produkt in kritischen Situationen zur Hand zu haben. Wir sind stolz darauf, Baxters Vermächtnis der Innovation im Bereich der Versiegelung und Blutstillung fortzusetzen."

Hemopatch Sealing Hemostat ist ein gebrauchsfertiges resorbierbares Kollagenpad, das für die Gewebedichtung, Dura-Versiegelung und Hämostase bestimmt ist und sich für offene und minimalinvasive chirurgische Eingriffe eignet. In einer europaweiten Studie mit Daten aus der Praxis hat sich gezeigt, dass das Produkt in vielen chirurgischen Fachgebieten eine schnelle und nachhaltige Blutstillung ermöglicht.1

General Surgeon, Prof. Dr. med. Selman Uranüs sagte: "Vor mehr als 10 Jahren habe ich Hemopatch Sealing Hemostat erstmals für experimentelle Tests verwendet. Seitdem verwende ich es aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften als versiegelndes hämostatisches Pflaster in meiner täglichen Praxis, insbesondere in der laparoskopischen Chirurgie. Meiner Meinung nach sind die Beseitigung der Notwendigkeit einer Kühlung und die Verlängerung der Haltbarkeit von Produkten entscheidende Verbesserungen, da Chirurgen das Produkt im Operationssaal zur Verfügung haben, wenn es am wichtigsten ist. Nach der Anwendung zeigt das Produkt eine verbesserte Haftfestigkeit, die uns Chirurgen dabei unterstützt, bessere chirurgische Ergebnisse zu erzielen."2

Weitere Informationen zu Hemopatch Sealing Hemostat bei Lagerung bei Raumtemperatur finden Sie unter https://advancedsurgery.baxter.eu/hemopatch

Über Hemopatch Sealing Hemostat

Hemopatch Sealing Hemostat besteht aus einem weichen, dünnen, biegsamen und flexiblen Kollagenkissen aus Rinderdermis, das mit NHS-PEG (Pentaerythritol-Polyethylenglycolether-Tetrasuccinimidylglutarat) beschichtet ist. Aufgrund seiner flexiblen Struktur lässt sich Hemopatch Sealing Hemostat leicht an der Stelle anbringen, an der eine Blutstillung/Versiegelung gewünscht wird. Zur Unterscheidung wird die unbeschichtete Seite mit einem biokompatiblen Farbstoff mit blauen Quadraten markiert.3

Über Baxter

Tagtäglich verlassen sich Millionen von Patienten, Pflegepersonal und Gesundheitsdienstleistern auf das führende Produktportfolio von Baxter in den Bereichen Diagnostik, Intensivpflege, Ernährung, Krankenhaus und Chirurgie, das in Privathaushalten, Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommt. Seit mehr als 90 Jahren arbeiten wir an der entscheidenden Schnittstelle, an der Innovationen, die Leben retten und erhalten, auf die Gesundheitsdienstleister treffen, die sie umsetzen. Mit Produkten, digitalen Gesundheitslösungen und Therapien, die in mehr als 100 Ländern erhältlich sind, bauen die Mitarbeiter von Baxter weltweit nun auf dem reichen Erbe des Unternehmens an medizinischen Durchbrüchen auf, um die nächste Generation transformativer Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.baxter.com und folgen Sie uns auf X, LinkedIn und Facebook.

INDIKATIONEN

Hemopatch Sealing Hemostat ist als hämostatisches Mittel und chirurgisches Dichtungsmittel für verschiedene Weichgewebe (Herz-Kreislauf, Bindegewebe, Parenchym, Serosa, Eingeweide) und Dura bei Eingriffen indiziert, bei denen die Kontrolle von leichten oder mittelschweren Blutungen oder das Austreten anderer Körperflüssigkeiten oder Luft durch herkömmliche chirurgische Techniken entweder unwirksam oder unpraktisch ist. Hemopatch Sealing Hemostat kann zur Ergänzung von Techniken zum Verschluss der Dura eingesetzt werden, um kleine Dura-Defekte (=3 mm) nach traumatischen Verletzungen, Exzision, Retraktion oder Schrumpfung der Dura mater zu verschließen.

WICHTIGE RISIKOHINWEISE

Hemopatch Sealing Hemostat wird nicht für den Einsatz bei pulsierenden, starken Blutungen empfohlen.

Sealing Hemostat wird nicht für den Einsatz bei pulsierenden, starken Blutungen empfohlen. Die Verwendung von Hemopatch Sealing Hemostat wird bei einer aktiven Infektion nicht empfohlen.

Sealing Hemostat wird bei einer aktiven Infektion nicht empfohlen. Bei der Verwendung in, um oder in der Nähe von Foramina in Knochen, knöchernen Begrenzungsbereichen, dem Rückenmark, dem Gehirn und/oder den Hirnnerven ist Vorsicht geboten, um eine Überfüllung zu vermeiden, da sich Hemopatch Sealing Hemostat bei Flüssigkeitsaufnahme ausdehnen und das Potenzial für Nervenschäden bergen kann.

Sealing Hemostat bei Flüssigkeitsaufnahme ausdehnen und das Potenzial für Nervenschäden bergen kann. Hemopatch Sealing Hemostat ist nicht als Ersatz für eine sorgfältige chirurgische Technik und die ordnungsgemäße Anwendung von Ligaturen oder anderen herkömmlichen Verfahren zur Blutstillung und Versiegelung gedacht.

Sealing Hemostat ist nicht als Ersatz für eine sorgfältige chirurgische Technik und die ordnungsgemäße Anwendung von Ligaturen oder anderen herkömmlichen Verfahren zur Blutstillung und Versiegelung gedacht. Hemopatch Sealing Hemostat nicht in Blutgefäße pressen oder intravaskulär verwenden.

Nur auf Rezept. Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie bitte die vollständige Gebrauchsanweisung zu Gegenanzeigen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu potenziellen Vorteilen im Zusammenhang mit Hemopatch Sealing Hemostat. Die Aussagen basieren auf Annahmen über viele wichtige Faktoren, einschließlich der folgenden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Nachfrage nach und Marktakzeptanz für neue und bestehende Produkte; Risiken bei der Produktentwicklung; Unfähigkeit, zusätzliche Produktionskapazitäten rechtzeitig zu schaffen, oder das Auftreten anderer Herstellungs- oder Lieferprobleme (auch infolge von Naturkatastrophen, Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Epidemien/Pandemien, behördlichen Maßnahmen oder anderweitig); Erfüllung behördlicher und anderer Anforderungen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und anderen Regierungsbehörden; Probleme mit der Produktqualität, der Herstellung oder Lieferung oder der Patientensicherheit; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; und andere Risiken, die in Baxters jüngster Einreichung auf Formular 10-K und Formular 10-Q und anderen SEC-Einreichungen aufgeführt sind, die alle auf der Website von Baxter verfügbar sind. Baxter verpflichtet sich nicht, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Hemopatch Sealing Hemostat und Baxter sind eingetragene Marken von Baxter International Inc.

____________________ 1 Lombardo C, Lopez-Ben S, Boggi U, Gutowski P, Hrbac T, Krska L, Marquez-Rivas J, Russello D, York E, Zacharias M. Hemopatch® is effective and safe to use: real-world data from a prospective European registry study. Updates Surg. 2022 Oct;74(5):1521-1531. doi: 10.1007/s13304-022-01353-y. Epub 20.08.2022 Aug 20. PMID: 35986865; PMCID: PMC9481486. 2 Prof. Dr. med. Selman Uranüs ist einer der Redner auf dem Symposium und hat eine Rednervereinbarung unterzeichnet 3 IFU Hemopatch Sealing Hemostat 09/2024

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409484952/de/

Contacts:

Medienkontakt

Peggy Dekker-Kühnen, (224) 948-5353

media@baxter.com

Investorenkontakt

Clare Trachtman, (224) 948-3020