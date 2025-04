Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 avril/April 2025) - The common shares of SNDL Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

SNDL Inc. is one of the largest vertically integrated cannabis companies and the largest private-sector liquor and cannabis retailer in Canada, with operations spanning cannabis cultivation, processing and sales.

SNDL Inc. will be designated as an NV Issuer in accordance with CSE Policies.

_________________________________

Les actions ordinaires de SNDL Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

SNDL Inc. est l'une des plus grandes sociétés de cannabis intégrées verticalement et le plus grand détaillant d'alcool et de cannabis du secteur privé au Canada, avec des activités couvrant la culture, la transformation et la vente de cannabis.

SNDL Inc. sera désigné comme émetteur non émergent conformément aux politiques du CSE.

Issuer/Émetteur : SNDL Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : SNDL NV Issuer/Émetteur non Émergent : Yes/Oui Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 257 285 765 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 10 115 802 CSE Sector/Catégorie : Diversified Industries/Secteurs Diversifiés CUSIP : 83307B 10 1 ISIN : CA 83307B 10 1 3 Boardlot/Quotité : 100 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 11 avril/April 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for SNDL. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)