Der führende Uranproduzent verzeichnet deutliche Kursverluste, während Marktexperten dennoch beträchtliches Wachstumspotenzial und attraktive Fundamentaldaten erkennen.

Der weltgrößte Uranproduzent NAC Kazatomprom verzeichnet derzeit eine schwierige Phase an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 27,80 Euro (Stand: 10. April 2025) hat die Aktie des kasachischen Unternehmens einen Rückgang von 1,24 Prozent zum Vortag hinnehmen müssen. Der negative Trend setzt sich damit fort - auf Monatssicht beträgt das Minus bereits 7,43 Prozent, während im Jahresvergleich sogar ein Wertverlust von 25,20 Prozent zu Buche steht. Besonders bemerkenswert ist die Diskrepanz zum 52-Wochen-Hoch: Die Aktie notiert derzeit 56,47 Prozent unter diesem Höchststand, was die anhaltende Schwächephase des Titels unterstreicht.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der aktuell schwachen Performance zeigen sich Marktexperten für die Zukunft des Uranriesen optimistisch. Alle beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kursziel von umgerechnet etwa 21.911 Tenge - was einem Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent entspricht. Fundamentaldaten stützen diese positive Einschätzung: Das Unternehmen besticht durch hohe Gewinnmargen und eine ausgezeichnete finanzielle Situation. Die Bewertungskennzahlen wie das sehr niedrige KGV von 0,02 deuten auf eine massive Unterbewertung hin. Anleger sollten jedoch die jüngsten Gewinnrevisionen nach unten im Auge behalten. Am 2. Mai 2025 steht die Veröffentlichung des Q1-Geschäftsberichts an, der weitere Aufschlüsse über die operative Entwicklung geben wird.

