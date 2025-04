Das Münchner Finanzinstitut bewertete Givaudan und DocMorris positiv mit 'Add'-Einstufungen, während der eigene Aktienkurs einen erheblichen Monatsrückgang verzeichnet.

Die Baader Bank zeigt sich in der laufenden Handelswoche hauptsächlich als Analystenhaus aktiv. Das Münchner Finanzinstitut hat in den vergangenen Tagen mehrere wichtige Einstufungen zu bedeutenden Aktien aus dem Pharma- und Gesundheitssektor veröffentlicht. Besondere Aufmerksamkeit erhielten dabei die Analysen zu Givaudan und DocMorris, die am 10. April 2025 veröffentlicht wurden. In beiden Fällen hielt die Baader Bank an ihren positiven Einschätzungen fest und vergab jeweils das Rating "Add" - für Givaudan mit einem Kursziel von 4230 Franken, für DocMorris mit einem Zielkurs von 44 Franken.

Eigene Aktie unter Druck

Die eigenen Anteilsscheine der Baader Bank verzeichneten derweil eine negative Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 3,985 Euro (Stand: 10. April 2025) musste die Aktie einen Tagesverlust von 1,85 Prozent hinnehmen. Besonders auffällig ist der deutliche Rückgang von 12,58 Prozent innerhalb des letzten Monats, wodurch sich die Aktie mittlerweile mehr als 13 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,57 Euro befindet, das erst kürzlich am 19. März 2025 erreicht wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 198 Millionen Euro bleibt die Baader Bank ein vergleichsweise kleiner, aber spezialisierter Akteur im deutschen Bankenmarkt. Anleger richten ihren Blick nun auf die für den 30. April 2025 angekündigte Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

