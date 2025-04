Der Cloud-Datenplattform-Anbieter verzeichnet erhebliche Kursschwankungen mit Abwärtstrend, während Experten weiterhin Potenzial mit Kurszielen bis zu 235 USD sehen.

Die Snowflake Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen erheblichen Rückgang von 4,74% und notierte zuletzt bei 144,24 USD. Der Cloud-Datenplattform-Spezialist kämpft aktuell mit einem deutlichen Abwärtstrend, der sich in den letzten Handelstagen verschärft hat. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 35% unter dem 52-Wochen-Hoch und spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Besonders auffällig ist der steile Kursrückgang der vergangenen Woche, obwohl die Aktie im 7-Tages-Vergleich noch ein Plus von 8,52% aufweist - was auf eine erhebliche Volatilität hindeutet.

Analysten bleiben trotz Verlusten optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Snowflake ?

Trotz der aktuellen Kursschwäche halten Marktexperten weiterhin an ihrer positiven Einschätzung fest. Von den 50 Analysten, die Snowflake beobachten, spricht die Mehrheit eine Kaufempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 201,86 USD, was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von fast 40% entspricht. Bemerkenswert ist auch, dass das höchste Kursziel sogar bei 235,00 USD angesetzt wird. Die Experten honorieren offenbar das starke Umsatzwachstum und die technologische Führungsposition des Unternehmens im Cloud-Datenmanagement, obwohl die fundamentalen Schwächen wie die fehlende Profitabilität und die hohe Bewertung (KUV von 13,29) weiterhin Bedenken aufwerfen. Der RSI-Wert von 80,7 deutet zudem auf eine überkaufte Marktlage hin, was kurzfristig für weitere Volatilität sorgen könnte.

Anzeige

Snowflake-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Snowflake-Analyse vom 11. April liefert die Antwort:

Die neusten Snowflake-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Snowflake-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Snowflake: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...