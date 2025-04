Der positive Preistrend am österreichischen Zwiebelmarkt setzte sich in der vergangenen Woche fort. Die Lagervorräte schwinden rasch und das Angebot an freier Ware ist mittlerweile schon recht überschaubar. Bildquelle: Pexels Mit der aktuellen Vermarktungssituation ist man zufrieden. Im österreichischen LEH sorgt das nahende Osterfest für gute Umsätze. Aber auch...

