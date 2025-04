Während vielerorts die Direktvermarkter in ihren Hofläden, auf Märkten und in den extra aufgestellten "Bretterbuden" schon seit rund zwei Wochen das Edelgemüse anbieten, startet jetzt offiziell die Spargel-Saison in Nordwestdeutschland, berichtet der Landvolk Pressedienst (LPD). "Unsere frühen Sorten, die wir unter Mini-Tunneln ziehen, stehen gut...

Den vollständigen Artikel lesen ...