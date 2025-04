Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Meyer Burger gibt vorläufige Jahreszahlen für 2024 bekannt und plant Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis Ende Mai 2025



Thun, 11. April 2025



Meyer Burger gibt vorläufige Jahreszahlen für 2024 bekannt und plant Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis Ende Mai 2025

Meyer Burger meldet konsolidierten Umsatz von CHF 69.6 Million im Geschäftsjahr 2024

SIX genehmigt Fristverlängerung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis Ende Mai 2025

Die Meyer Burger Technology AG gibt vorläufige Finanzergebnisse für das Jahr 2024 bekannt. Demnach konnte 2024 ein Umsatz in Höhe von CHF 69.9 Millionen erzielt werden und das EBITDA lag bei minus CHF 210.4 Millionen.

In ihrem laufenden strategischen M&A-Prozess arbeitet Meyer Burger weiterhin mit ausgewählten Interessenten zusammen, um schnellstmöglich vollständig finanzierte, verbindliche Angebote vorliegen zu haben. Meyer Burger wird bei der Beurteilung der Angebote sowohl Wertaspekte als auch die Fähigkeit zur Durchführung einer vollständig finanzierten Transaktion, berücksichtigen. Gleichzeitig stützt sich Meyer Burger weiterhin auf die Brückenfinanzierungsfazilität, um ihre kurzzeitigen Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Die in dieser Mitteilung veröffentlichten vorläufigen Finanzzahlen sind ungeprüft und Änderungen werden vorbehalten. Andere wichtige, ungeprüfte Finanzzahlen, die regelmässig berichtet werden - EBIT, Reinverlust, Eigenkapital und Bilanzsumme - können zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden, da diese auf Annahmen, inklusive einer Unternehmensfortführungsprüfung, und Werthaltigkeitstests basieren, die aus den selben Gründen nicht verlässlich durchgeführt werden können. Der Fortbestand von Meyer Burger ist in hohem Masse unsicher und hängt von signifikanten neuen Finanzmitteln sowie der erfolgreichen Umsetzung des Businessplans ab. Das Unternehmen plant, den Jahresbericht bis zum 31. Mai 2025, anstelle des ursprünglich bekanntgegebenen Datums vom 15. April 2025, zu veröffentlichen.

Entscheidung von SIX Exchange Regulation

SIX Exchange Regulation hat Meyer Burger gestattet, den Jahresbericht 2024 bis spätestens am 31. Mai 2025 zu veröffentlichen. Meyer Burger ist dabei, die Auswirkungen der Restrukturierung und des laufenden M&A-Prozesses im Jahresbericht abzubilden. Wie von SIX Exchange Regulation verlangt, druckt Meyer Burger den folgenden Auszug aus dem Entscheid von SIX Exchange Regulation ab:

I. Die temporäre Befreiung der Publikation des Geschäftsberichts 2024 sowie die Einreichung dieses Berichts bei SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Samstag, 31. Mai 2025 wird unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b) genehmigt:

a. SIX Exchange Regulation AG wird in der Regel den Handel mit Effekten von Meyer Burger Technology AG i.S.v. Art. 57 Kotierungsreglement kurzfristig einstellen, wenn diese ihren Geschäftsbericht 2024 nicht bis spätestens am Samstag, 31. Mai 2025, 23.59 Uhr nach den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) veröffentlicht und bei SIX Exchange Regulation AG einreicht.

b. Meyer Burger Technology AG hat betreffend den vorliegenden Entscheid bis spätestens am Freitag, 11. April 2025, 7.30 Uhr, eine Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität zu veröffentlichen. Diese Medienmitteilung hat:

den vollständigen Wortlaut von Ziff. I des vorliegenden Entscheides an prominenter Stelle zu enthalten,

die Gründe für die Verschiebung der Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2024 zu erwähnen, und

ausdrücklich auf den Umstand hinzuweisen, dass die ungeprüften vom Emittenten regelmässig publizierten Schlüsselkennzahlen (Key Figures) wie insbesondere Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Reingewinn/-verlust, Bilanzsumme, Eigenkapital nicht oder nur teilweise offengelegt werden können und die Gründe hierfür zu nennen.

