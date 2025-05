Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Anleihegläubigerversammlungen stimmen den durch MBT Systems GmbH und Meyer Burger Technology AG vorgeschlagenen Änderungen zu



17.05.2025 / 20:30 CET/CEST





Medienmitteilung

Thun, Schweiz - 17. Mai 2025

Anleihegläubigerversammlungen stimmen den durch MBT Systems GmbH und Meyer Burger Technology AG vorgeschlagenen Änderungen zu

Gestern (16. Mai 2025) fanden Anleihegläubigerversammlungen statt, die jeweils durch MBT Systems GmbH ausgegebene und von Meyer Burger Technology AG garantierte und 2027 bzw. 2029 fällige Wandelanleihen betreffen.

An der Versammlung der 2027 fälligen Wandelanleihe waren insgesamt 82.55 Prozent der Gläubiger vertreten. Davon stimmten 100 Prozent der vertretenen Wandelanleihen für die vorgeschlagenen Änderungen und übertrafen damit den erforderlichen Schwellenwert.

An der Versammlung der 2029 fälligen Wandelanleihe waren insgesamt 82.39 Prozent der Gläubiger vertreten. Davon stimmten 100 Prozent der vertretenen Wandelanleihen für die vorgeschlagenen Änderungen und übertrafen damit den erforderlichen Schwellenwert.

Die Änderungen traten gestern, 16. Mai 2025, in Kraft.

Weitere Einzelheiten können den Einladungen zu den Anleihensgläubigerversammlungen entnommen werden, welche am 7. Mai 2025 auf der nachfolgenden Website publiziert wurden: https://www.meyerburger.com/de/investor-relations/fremdkapitalinvestoren

Medienkontakte:

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller

Investor Relations

M. +41 43 268 3231

alexandre.mueller@meyerburger.com

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet.

Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Ein Forschungszentrum und eine Maschinenfabrik betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie in Goodyear (Arizona, USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet.

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Ankündigung dient nur zu Informationszwecken und stellt in keinem Fall ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Wertpapiers in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Gerichtsbarkeit, oder gegenüber einer Person dar, in der bzw. gegenüber der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wären. Weder diese Ankündigung noch irgendetwas darin Enthaltenes bildet die Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung in irgendeiner Gerichtsbarkeit oder kann mit solchen in Verbindung gebracht werden.

Diese Ankündigung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Diese Ankündigung ist kein Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt nach anderen anwendbaren Gesetzen. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an Gerichtsbarkeiten gesendet oder in oder aus Gerichtsbarkeiten verteilt oder gesendet werden, in denen dies gesetzlich verboten ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre, bevor eine Registrierung, eine Befreiung von der Registrierung oder eine Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt ist.

Ende der Medienmitteilungen