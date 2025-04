News von Trading-Treff.de Rheinmetall hat am Donnerstagabend einen Kurs in Höhe von 1365,50 € erreicht. Damit ging es für die Aktie zuletzt um 4,5 % nach oben. Das ist ein sehr starkes Ergebnis, insofern der Titel in den vergangenen Tagen insgesamt ein wenig unter Druck geraten war. Rheinmetall hatte unter anderem deshalb verloren, weil Donald Trump mit seiner Zoll-Politik die gesamten Märkte verunsichert hat. Rheinmetall hat effektiv mit diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...