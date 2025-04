Der Rohstoffkonzern verzeichnet eine erhebliche Kurskorrektur auf 31,50 Euro, während Bewertungskennziffern und Analystenmeinungen weiterhin positiv bleiben.

Die Deutsche Rohstoff AG verzeichnete in den letzten Handelstagen eine deutliche Kurskorrektur. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 31,50 Euro und setzte damit den Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Besonders bemerkenswert ist der signifikante Monatsverlust von 12,50 Prozent, der die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs von 31,05 Euro gebracht hat, das erst vor wenigen Tagen am 8. April 2025 markiert wurde. Damit notiert das Papier mittlerweile mehr als 30 Prozent unter seinem Jahreshoch von 45,20 Euro, das noch Mitte April 2024 erreicht wurde.

Fundamentaldaten sprechen weiterhin für das Unternehmen

Trotz des anhaltenden Kursdrucks sprechen die Fundamentaldaten des Rohstoffunternehmens eine andere Sprache. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 2,4 erscheint die Aktie im Branchenvergleich äußerst günstig bewertet. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,79 sowie das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,12 deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Die beiden coverbewertenden Analysten bleiben optimistisch und halten an ihrer Outperform-Einstufung fest, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 50,50 Euro - was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von über 62 Prozent entspricht.

