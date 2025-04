Mexikos Gold und Silber

Seit mehr als 500 Jahren wird in Mexiko Gold und Silber aus den Bergwerken geholt. Mittlerweile ist das Land einer der weltweit größten Gold- & Silberproduzenten und bekannte Unternehmen wie Agnico Eagle, Alamos Gold, Coeur Mining, First Majestic, Fresnillo oder auch Pan American Silver haben hier ihre Gold- und Silberminen. Innerhalb des Landes hervorzuheben ist der zweitgrößte Bundesstaat Sonora im Nordwesten des Landes an der Grenze zum US-Bundesstaat Arizona. Neben Gold, Silber und Kupfer werden auch oft Molybdän und andere Mineralien als Beiwerk abgebaut.



Gran Pilar von Tocvan Ventures

In einem der gold- und silberhaltigen Abbaugebiete hat auch der Edelmetallexplorer Tocvan Ventures (WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050 | Ticker-Symbol: TV3) mit den beiden Projekten: Gran Pilar und Picacho zwei im fortgeschrittenen Stadium befindliche Gold-Silberlagerstätten. Besonderen Fokus hat das Unternehmen auf das 21 km² große Gran Pilar Projekt gelegt, welches dem Unternehmen vollständig gehört. Mit 27.000 Bohrmetern ist die Liegenschaft schon gut erkundet, weist aber aufgrund der bisherigen Gold- und Silberfunde noch erhebliches Entwicklungspotenzial auf. Ebenfalls gehört zum Projektgebiet noch ein 1 km² großes Teilstück, welches zu 51 % Tocvan Ventures und zu 49 % Colibri Resources gehört und ebenfalls entwickelt wird.

Bisherige Funde

Wie das Unternehmen Ende März veröffentlichte, konnten Anfang diesen Jahres zehn Kernbohrlöcher über eine Gesamtlänge von 1.167 m in der Main Zone durchgeführt werden. Dabei wurden in einem der sieben bereits ausgewerteten Bohrlöcher auf einer Strecke von 3,0 m insgesamt 21,6 g/t Gold, 209 g/t Silber sowie 6,7 % Blei aufgespürt. In einem weiteren Abschnitt wurden beginnend in einer Tiefe von 8 m auf einer Länge von 3,8 m wieder 2,8 g/t Gold, 38 g/t Silber und 2,3 % Zinn nachgewiesen. Durch die durchgeführten Bohrungen konnte die erzhaltige Zone genauer bestimmt werden und reicht im Bohrloch JES-25-108 von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 64,9 m. Dort sind nach den Berechnungen der Geologen ca. 1,2 g/t Goldäquivalente zu finden.

Ebenfalls stellte sich nach der Auswertung der Bohrergebnisse heraus, dass sich diese hochgradige Goldmineralisierung vom südlichen Ende der Main Zone entlang des North Hill Trend erstreckt und es sich um eine neue, noch zu erkundende Trendzone handelt. Der Vorteil für das Unternehmen liegt nun vor allem darin, dass diese Vererzung nur wenige Meter unter der Oberfläche startet und so für die nächsten Schürfgrabungen und weiteren Bohrungen leicht zugänglich ist. Nach Abtragung der Deckschicht soll das erzhaltige Gestein in einer bereits geplanten Pilotmine herausgewaschen werden, um so die Berechnungsgrundlage für den späteren Minenbau zu legen.



Pilotanlage geplant

Im Laufe des Jahres plant der CEO des Unternehmens Brodie Sutherland daher, neben weiteren Bohrungen auf dem Projektgebiet, die Erschließung dieser Pilotanlage auf Gran Pilar. Die bereits erteilten behördlichen Genehmigungen erlauben dem Unternehmen bis zu 50.000 t Material zu entnehmen. Darüber hinaus will Tocvan Ventures im zweiten Halbjahr an der Ressourcenschätzung (PEA) arbeiten. Diese ist zwingend erforderlich und die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsberechnung.



Fazit

Nach den erstklassigen Gold- und Silberfunden der letzten Wochen ist die Aktie bereits um ca. 70 % seit Mitte Februar angesprungen. Wenn die drei noch offenen Bohrergebnisse in den kommenden Wochen eintreffen und ähnlich gute Gold- und Silbergehalte wie zuletzt vorweisen, dürfte diese Aufwärtsbewegung erst der Anfang sein. Unterstützt vom hohen Goldpreis und dem wachsenden Interesse der Marktteilnehmer für Junior Miner und Explorer, wäre auch eine Kursverdopplung und damit das Erreichen der Hochs aus Juli 2021 möglich. Das damalige Allzeithoch wurde bei 1,67 CAD markiert und seinerzeit war das Unternehmen in der Entwicklung noch nicht im Ansatz so weit entwickelt wie heute.

Interview von CEO Brodie Sutherland mit Lyndsay Malchuk