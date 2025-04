Die Marktlage bleibt weiterhin höchst volatil. Nach einer historischen Erholung am Mittwoch schlossen die US-Börsen gestern wieder im Minus. Die Vorzeichen aus Asien sind ebenfalls negativ. Damit könnten auch die Aktien der Commerzbank heute erneut unter Druck geraten.Überraschenderweise wurden am Mittwochabend europäischer Zeit die erst morgens in Kraft gesetzten Zölle von US-Präsident Donald Trump teilweise entschärft. Es gibt für alle Länder, die derzeit mit den USA über die Handelspolitik verhandeln, ...

