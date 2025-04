Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im ersten Quartal 2025 den Gewinn gesteigert. An ihrem Gewinnausblick für das Gesamtjahr hält das Staatsinstitut trotz der derzeit erhöhten globalen Unsicherheiten fest. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 13,4 Prozent auf 86,9 Millionen Franken, wie die LUKB am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 76,6 Millionen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...