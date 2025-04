© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Morgan Stanley bleibt trotz Zollrisiken bullisch auf Nvidia und sieht dank starker KI-Nachfrage und flexibler Lieferkette großes Kurspotenzial.Trotz anhaltender Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik bleibt Morgan Stanley bei seiner bullischen Einschätzung für den Chipriesen Nvidia. Die Bank sieht das Unternehmen weiterhin als Top-Pick unter den Halbleiterwerten und rechnet mit erheblichen Kursgewinnen - selbst in einem verschärften Handelsumfeld. In einer aktuellen Analyse bekräftigte Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore sein "Overweight"-Rating für Nvidia und ließ das ambitionierte Kursziel von 162 US-Dollar unverändert, was ein Aufwärtspotenzial von rund 41,7 Prozent bedeutet. Am …