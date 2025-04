DJ Passagieraufkommen an Flughafen Frankfurt im März kaum verändert

DOW JONES--Im März haben rund 4,6 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt genutzt. Das war ein leichtes Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Wegen eines ganztägigen Streiks konnten etwa 140.000 Reisende ihren Flug über Frankfurt nicht wie geplant antreten. Auch im Vorjahr hatte es im März Streiks gegeben. In Quartalssicht veränderte sich das Aufkommen ebenfalls nur geringfügig. In den ersten drei Monaten des Jahres nutzten kumuliert rund 12,4 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem leichten Minus von 0,9 Prozent.

"Zum Jahresstart stagniert das Passagieraufkommen in Frankfurt, insbesondere auch aufgrund der im internationalen Wettbewerb sehr nachteilig hohen regulativen Standortkosten in Deutschland", sagte Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte.

Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im März um 3,2 Prozent auf 184.679 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 35.280 Starts und Landungen 3,9 Prozent im Plus.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen Fraports zeigten eine uneinheitliche Entwicklung. Am Flughafen Ljubljana sank das Aufkommen um 2,0 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 986.389 Passagieren ein Minus von 3,2 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima hingegen wuchs im März auf rund 2,1 Millionen Fluggäste, ein Plus von 9,4 Prozent.

