Luxus verkauft sich auch in Krisen gut, heißt es. Und in den meisten Fällen trifft das auch zu - das starke Wachstum bei LVMH in der Corona-Phase ist ein Beispiel. Aber diesmal läuft es anders. Das haben die Trader zwar schon eingepreist ... aber ob das bereits ein Boden ist?

