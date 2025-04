Die SdK hat für ihr virtuelles Anlegerforum einen Großkonzern an Land gezogen: die Wiener OMV. Die Teilnahme am Montag, 14. Apr. um 1830 Uhr sei kostenlos. Die OMV AG mit Sitz in Wien zählt zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs und ist Mitglied des führenden österreichischen Börsenindex ATX der Wiener Börse. Das Unternehmen fördert und vermarktet Öl und Gas, bietet chemische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...