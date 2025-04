Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen verzeichnet einen besorgniserregenden Kursrückgang von 37% seit Jahresbeginn und steht vor kritischen Quartalszahlen im Mai.

Die Beyond Meat Aktie erlebte am Donnerstag einen weiteren schwarzen Tag und verlor im NASDAQ-Handel 6,2 Prozent auf 2,71 USD. Damit setzt sich die beunruhigende Talfahrt des Fleischersatzproduzenten fort. Am Freitag (11. April) setzte sich der negative Trend unbeirrt fort, mit einem Schlusskurs von 2,37 Euro - ein Wert, der exakt dem 52-Wochen-Tief entspricht. Bemerkenswert ist, dass die Aktie innerhalb eines Monats mehr als 22 Prozent ihres Wertes eingebüßt hat und seit Jahresbeginn bereits knapp 37 Prozent verloren hat.

Besonders alarmierend erscheint der Absturz im Jahresvergleich: Mit einem Minus von über 63 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate befindet sich das Papier des einstigen Börsenlieblings in einem beispiellosen Abwärtsstrudel. Das aktuelle Kursniveau liegt erschreckende 69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,68 Euro, das erst Anfang Mai 2024 erreicht wurde.

Fundamentale Schwächen belasten Kursentwicklung

Der anhaltende Kursverfall spiegelt die fundamentalen Probleme des Unternehmens wider. Beyond Meat kämpft mit einer schwachen Finanzsituation, die durch hohe Nettoverbindlichkeiten und ein niedriges EBITDA gekennzeichnet ist. Die Analysten-Gemeinde hat in den letzten Monaten ihre Umsatzerwartungen deutlich nach unten korrigiert, was auf einen ausgeprägten Pessimismus hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung hindeutet.

Die Mehrheit der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen die Aktie zum "Underperform" - also zum Verkauf. Trotz dieser negativen Einschätzung liegt das durchschnittliche Kursziel mit 3,66 USD noch rund 37 Prozent über dem aktuellen Niveau, was die große Unsicherheit bei der Bewertung des Unternehmens unterstreicht. Investoren müssen sich außerdem auf weitere Volatilität einstellen, da das Unternehmen seine Quartalsergebnisse für Q1 2025 am 7. Mai veröffentlichen wird - ein Termin, der angesichts der jüngsten Entwicklungen mit Spannung erwartet wird.

