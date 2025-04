NÜRNBERG (dpa-AFX) - Nach über 100 Jahren Dieselmotorenbau startet der Lkw- und Bushersteller MAN in Nürnberg die Batterieproduktion für Elektromotoren. Das Unternehmen will dort in den nächsten Jahren noch einmal 150 Millionen Euro investieren, 100 Millionen sind bereits in die neue Produktionsanlage geflossen, wie MAN Truck & Bus mitteilte. Bei der nächsten Batteriegeneration sollen neben den Packs, die aus mehreren Modulen bestehen, auch die Module selbst in Nürnberg hergestellt werden.

In Bayerns zweitgrößter Stadt produzierte der zum VW-Konzern gehörende Lkw- und Bushersteller bislang Dieselmotoren. Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Wochen die Fertigung der letzten Baureihe aufgenommen, wofür MAN nach Unternehmensangaben ebenfalls etwa 250 Millionen Euro aufgewendet hatte. "Mit dem Start der Batterieproduktion bricht das Unternehmen, das den Dieselmotor erfunden hat, in eine neue Ära auf", sagte MAN-Vorstandschef Alexander Vlaskamp laut Mitteilung. Sowohl der Bund als auch die Staatsregierung fördern die Umstellung des Werks.

Zur Eröffnung der Batterieherstellung hatten sich sowohl Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) angesagt. Laut MAN sichern die Investitionen in Nürnberg rund 400 Arbeitsplätze./cho/DP/zb