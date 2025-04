MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Verkauf einer größeren Beteiligung von Steyr Motors hat der Investmentgesellschaft Mutares Millionen eingebracht. Im Rahmen einer Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors seien insgesamt 910.000 Papiere zu je 34,00 abgegeben worden, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Freitag mit. Der Bruttoemissionserlös für Mutares aus der Reduzierung ihrer Beteiligung an Steyr seit dem 18. März einschließlich der Umplatzierung belaufe sich bislang auf rund 74 Millionen Euro. Fortan hält Mutares dann noch rund 40 Prozent an dem Motorenbauer, dessen Aktien zwischenzeitlich von Rüstungsfantasie getrieben stark gestiegen waren.

Mutares hatte bereits Mitte März angekündigt, die Steyr-Beteiligung zu reduzieren. Mit dem Schritt solle der Streubesitz aufgrund einer sehr starken Investorennachfrage vergrößert werden, hieß es damals. So hatte Rüstungsfantasie den Aktienkurs in einem sehr engen Markt - der Streubesitz hatte nur bei rund 11 Prozent gelegen - den Steyr-Kurs damals an der Börse Wien binnen weniger Tage von gut 30 auf 390 Euro nach oben schnellen lassen. Am Donnerstag waren die Steyr-Papiere mit gut 39 Euro aus dem Handel gegangen./mis/nas