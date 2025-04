Die Berg- und Talfahrt an den Börsen setzt sich fort. Trotz schwacher Vorgaben von der Wall Street dürfte der DAX am Freitag aber höher in den Handel starten und steuert damit sogar auf ein Wochenplus zu. Auf Unternehmensseite stehen Gerresheimer, HelloFresh, Lanxess, Mutares, Schott Pharma und Thyssenkrupp im Fokus.

