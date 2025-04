Nach dem gewaltigen Kurssprung am Mittwoch stand die Aktie von Tesla am Donnerstag wieder unter Druck. Das Papier war mit einem Minus von gut sieben Prozent unter den größten Verlierern des Tages im Nasdaq 100 zu finden. Seit dem Jahresanfang steht damit ein Kursrückgang von 38 Prozent zu Buche - der größte unter den großen Tech-Unternehmen.Immer mehr Analysten werden derweil pessimistischer, was die Entwicklung von Tesla angeht. Sowohl die UBS als auch Goldman Sachs und Mizuho haben ihre Kursziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...