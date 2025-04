News von Trading-Treff.de Atos hat einen ausgesprochen schwachen Start in den Tag hinnehmen müssen. Es ging für die Aktie nominell um 2,5 % nach unten. Der Titel ist in einer scheinbar katastrophalen Verfassung. Allerdings: Daran wird sich allerdings alles ändern, was sich ändern kann. Der Reihe nach: Atos hat nach Meldungen von gestern mit der Einheit Eviden zusammen einen 50 Millionen € Auftrag aus Serbien erhalten. Es geht um den Aufbau einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...