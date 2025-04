Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Der Index wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 20.620 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht.Mit dem Trend konnten die Kurse von Sartorius, Fresenius und Qiagen am meisten steigen. Nur wenige Aktien wie die der Deutschen Telekom und von Siemens mussten Verluste hinnehmen.Der Marktexperte, Andreas Lipkow, sagte zur Zollsituation, derzeit könne schnell der Eindruck entstehen, dass die USA "nicht mehr wissen, was sie tun". "So wurde die Strafzollhöhe gegen China noch einmal um 20 Prozent erhöht, weil man in den ursprünglichen Berechnungen die Strafzölle wegen des Fentanyls nicht einbezogen hatte." Das Thema nehme groteske Züge an, was die Dramatik etwas abmildere, so Lipkow."Es bleibt jedoch festzustellen, dass die anderen US-Handelspartner mit mindestens zehn Prozent Strafzöllen belegt werden und zusätzliche 25 Prozent Strafzölle auf den Automotive-Sektor zukommen werden", sagte der Marktexperte.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,1334 US-Dollar (+1,24 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8823 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,78 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.