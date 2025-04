Klettbach - In Klettbach im Weimarer Land in Thüringen sind am Freitagmorgen vier Menschen tot aufgefunden worden.Wie der MDR berichtet, soll es sich dabei um eine Familie mit zwei Kindern handeln. Zu den möglichen Hintergründen der Tat hieß es, dass es ein erweiterter Suizid gewesen sein könnte. Der Familienvater soll laut dem MDR Polizist gewesen sein.Offizielle Angaben zu den möglichen Hintergründen gab es zunächst nicht. Derzeit laufen die Ermittlungen.