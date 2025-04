Nach dem Einbruch am Montag mit einem Tagestief bei 31,165 Euro hat sich die Renk Aktie im weiteren Wochenverlauf deutlich erholt. Am gestrigen Donnerstag erreichte der Kurs auf XETRA ein Tageshoch bei 47,17 Euro, konnte das Niveau jedoch nicht halten. Der Schlusskurs lag bei 45,535 Euro, Tradegate-Kurse am Freitagmorgen zeigen aktuell ein ...

