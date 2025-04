Investmentgesellschaft verzeichnet Kursverluste von über 80 Prozent im Jahresvergleich, überzeugt jedoch mit attraktivem KGV von 2,08 und soliden Cashflow-Kennzahlen.

Die CR Capital Real Estate Aktie kämpft weiterhin mit erheblichem Abwärtsdruck und notiert aktuell bei 4,43 Euro, was einem Tagesverlust von 0,67 Prozent entspricht. Erst vor wenigen Tagen, am 9. April 2025, erreichte das Papier mit 4,27 Euro ein neues 52-Wochen-Tief. Der momentane Kurs liegt zwar 3,75 Prozent über diesem Tiefpunkt, doch die Gesamtsituation bleibt angespannt. Besonders alarmierend erscheint der massive Wertverlust im Jahresvergleich von über 82 Prozent, wobei das noch im Mai 2024 erreichte 52-Wochen-Hoch von 29,80 Euro inzwischen in weiter Ferne liegt.

Fundamentaldaten bieten Lichtblick trotz Kurseinbruch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche weist die Investmentgesellschaft, die auf wachstumsstarke Unternehmen entlang der Immobilienwertschöpfungskette fokussiert ist, bemerkenswert günstige Bewertungskennzahlen auf. Für 2025 wird ein äußerst niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,08 prognostiziert, was im Branchenvergleich einer deutlichen Unterbewertung entspricht. Auch das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,37 liegt deutlich unter dem Durchschnitt des breiten Aktienmarktes und könnte für wertorientierte Anleger interessant sein. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 98,04 Millionen Euro - ein Bruchteil dessen, was die Gesellschaft noch vor einem Jahr wert war. Technische Indikatoren wie der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von fast 40 Prozent unterstreichen jedoch, dass sich der Titel weiterhin in einem intakten Abwärtstrend befindet.

