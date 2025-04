HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz vor Zahlen zum ersten Quartal von 11,80 auf 10,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Motorenhersteller entwickele sich das Produktportfolio an neuen Technologien weiter und werde durch die jüngste Übernahme des niederländischen Anbieters von Elektrifizierungslösungen UMS noch verstärkt, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zu Jahresbeginn dürfte der Auftragseingang leicht gestiegen sein./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006305006