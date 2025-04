FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S haben am Freitag nach einer Hochstufung gegen den Markt- und Branchentrend weiter zugelegt. Mit einem Kursplus von 6,3 Prozent auf 13,55 Euro führte der Düngerkonzern in einem wieder eingetrübten Marktumfeld die Gewinnerliste im MDax an.

Das charttechnische Bild hellte sich damit deutlich auf: Dank der aktuellen Gewinne überwanden die Titel die für den kurz- und mittelfristigen Trend wichtigen 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien. Auch das Plus von fast 30 Prozent seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen. Beim Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen steht für diesen Zeitraum nur ein knapper Verlust zu Buche.

Die Investmentbank Stifel strich am Freitag ihr Verkaufsvotum für die Papiere des Düngerkonzerns und spricht nun eine neutrale Anlageempfehlung aus. Das deutlich angehobene Kursziel von 14,50 Euro liegt knapp 8 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Analyst Andreas Heine begründete seine Neubewertung mit einem weiter positiven Preisumfeld im Kalidüngermarkt. Bleibe es dabei, dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 am oberen Ende der Unternehmenszielspanne und damit 7 Prozent über dem Konsens landen. Zudem sei der Kalidüngermarkt keinen US-Importzöllen ausgesetzt, da es in den Vereinigten Staaten keine zu schützende heimische Produktion gebe./gl/mis/ngu