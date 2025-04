© Foto: Johannes Neudecker - dpa

BYD hat den Markt mit einem Gewinnsprung begeistert - Analysten jubeln. JPMorgan bewertet die Aktie weiterhin mit "Overweight". Tesla rückt in Schlagdistanz.BYD hat mit einer starken Prognose für das erste Quartal 2025 überrascht und überzeugt damit nicht nur Investoren, sondern auch Analysten der US-Großbank JP Morgan. Die vorläufigen Zahlen deuten auf einen Nettogewinn zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden US-Dollar hin - der Mittelwert von 1,3 Milliarden liegt damit deutlich über der Markterwartung von 820 Millionen US-Dollar. Damit rückt BYD beim Gewinnniveau erstmals in greifbare Nähe von Tesla, dessen Q1-Ergebnis auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. JP Morgan bestätigt in einem …