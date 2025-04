Das Fraunhofer ISE und die Universität Freiburg haben die Auswirkungen von schwimmenden Photovoltaik-Anlagen auf Seen untersucht. Die Systeme haben die Wasserqualität nicht beeinträchtigt. Mit Blick auf den Klimawandel konnten sie gar einen positiven Beitrag zum Zustand der Seen leisten. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und die Universität Freiburg haben im Projekt "FPV4Resilience" über drei Jahre hinweg untersucht, wie sich drei auf künstlichen Seen installierte schwimmende Photovoltaik-Anlagen (Floating PV) auf die Wasserqualität auswirken. Eine Beeinträchtigung konnten ...

