FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Quartal sei man zwar bereits etwas von Zöllen betroffen gewesen, es aber das letzte vor den "big ones", die im Zuge des Handelskriegs zwischen der USA mit der EU und vor allem China noch folgen werden, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/lewVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 07:57 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003