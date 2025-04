NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi schätzt, dass eine Rezession in den USA oder auch global die Gewinnschätzungen am Markt für den Chemiesektor um weitere 10 Prozent oder mehr für 2025 und 2026 drücken könnte. Dies dürfte inzwischen weitgehend eingepreist sein, schrieb er in einer Brancheneinschätzung am Freitag. Weil die Unsicherheit aber nach wie vor hoch sei, drängten sich übereilte Käufe bei zyklischen Titeln nicht auf. Der Industriegase-Anbieter Air Liquide sowie Chemikalien-Händler sollten zumindest vor direkten Auswirkungen durch US-Zölle besser geschützt sein, so Udeshi./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 21:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120073