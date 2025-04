Frankfurt/Main - Der Dax ist nach einem recht freundlichen Start bis zum Mittag wieder in den roten Bereich abgerutscht. Der Leitindex wurde gegen 12:30 Uhr mit rund 20.445 Punkten berechnet. Das entspricht einem Verlust im Vergleich zum Vortag von 0,6 Prozent.Weiter im positiven Bereich blieben die Aktien von Vonovia, Sartorius und RWE. Klare Kursverluste mussten hingegen MTU, Deutsche Telekom und Airbus hinnehmen.Marktanalyst Andreas Lipkow sagte über die Effekte der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump: "Die Auswirkungen des neuen US-Außenhandelsprotektionismus werden nicht spurlos an den US-Unternehmensgewinnen vorbeigehen. Das wird sich insbesondere in den noch folgenden Quartalen aufzeigen."Der Euro drücke dies bereits im Außenwert zum USD aus und legt über ein Prozent zu. "Auch diese Entwicklungen helfen den europäischen Unternehmen im Exportgeschäft derzeit nicht", so Lipkow. Ein positiver Effekt sei, dass die Rohstoffe dadurch für europäische Unternehmen günstiger würden.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmittag deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,1399 US-Dollar (+1,83 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8773 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.229 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 91,07 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,69 US-Dollar, das waren 36 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.