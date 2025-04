Das Paar stieg im Laufe des Tages in die Nähe der 1,1500-Hürde.Der Greenback verliert weiter an Boden und fällt unter wichtige Widerstandsniveaus.Die US-Erzeugerpreise werden später am Tag im Mittelpunkt stehen.Globale Handelsbedenken und US-Stagflationsängste belasten den DollarDer US-Dollar (USD) erhielt am Ende der Woche einen weiteren Schlag, nachdem ...

