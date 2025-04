Das kanadische Unternehmen Eavor will in Hannover den Erdboden für die Fernwärme anzapfen. Ein Wärmeliefervertrag mit dem Energieversorger Enercity wurde bereits 2023 abgeschlossen. Hannover will als erste Großstadt weltweit das neuartige, sogenannte Closed-Loop-Verfahren des kanadischen Unternehmens Eavor für grüne Wärme nutzen. Mittels eines Wärmetauschers wird dabei Wärme aus der Tiefe gewonnen werden. Inzwischen ist die Seismik-Kampagne als wichtiger Meilenstein des Geothermie-Projekts abgeschlossen. ...

