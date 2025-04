US-Zölle in Rekordhöhe treffen Apple hart: Binnen Tagen verliert der Technologiekonzern über 500 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Eine massive Belastungsprobe für CEO Tim Cook und die globale Lieferkette - mit möglichen Preisfolgen auch für Europa. Apple verliert Börsenkrone an Microsoft - Zölle erzwingen strategische Neuausrichtung Die Folgen der neuen Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump treffen Apple mit voller Wucht. Der weltgrößte Technologiekonzern, dessen Produktion stark von ...

