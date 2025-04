Die Nvidia-Aktie hat nach dem massiven Kursgewinn am Mittwoch (+19,2%) gestern wieder deutlich an Wert abgegeben (-9,1%) und notiert aktuell bei rund 95 Euro (heute DeFacto unverändert). In der 36-Monats-Betrachtung hat die Aktie des US-KI-Giganten 353% an Wert gewonnen. Und auch langfristig ist Nvidia an der Börse ein Gewinner. Denn: Im Fokus: Nvidia-Aktie Nvidia-Aktien haben...

