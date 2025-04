Der Baustoffkonzern verzeichnet trotz beeindruckender Jahresperformance von 59 Prozent einen zweiten Verlusttag in Folge bei uneinheitlichen Analystenprognosen.

Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials setzt ihre Talfahrt fort und verlor am Freitagmittag 2,50 Prozent auf 151,13 Euro. Damit entfernte sich der Kurs weiter vom 52-Wochen-Hoch von 181,50 Euro, das erst vor gut zwei Wochen erreicht wurde. Besonders auffällig: Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet nach dem gestrigen Rückgang von 1,07 Prozent nun den zweiten Verlusttag in Folge.

Der jüngste Kursrückgang steht im Kontrast zur bemerkenswerten Jahresentwicklung - seit Anfang des Jahres konnte die Aktie immerhin um mehr als 25 Prozent zulegen. Besonders beeindruckend fällt die Jahresperformance mit einem Plus von rund 59 Prozent aus. Dennoch scheint die Rallye vorerst gestoppt, nachdem der Kurs am Donnerstag kurzzeitig deutlich im Plus notiert hatte.

Analysten bewerten Heidelberg Materials unterschiedlich

Die Expertenmeinungen zu den Zukunftsaussichten des Baustoffriesen gehen derzeit auseinander. Während Jefferies am 9. April seine Kaufempfehlung bekräftigte und auch die Deutsche Bank einen Tag zuvor zum Kauf riet, gab es am selben Tag eine Herabstufung von "Verkaufen" auf "Reduzieren" durch einen anderen Analysten. Diese gemischten Signale spiegeln sich auch im Gesamtbild wider: Von den 18 beobachtenden Analysten raten 44,4 Prozent zum Kauf, ebenso viele zum Halten, während nur 11,1 Prozent einen Verkauf empfehlen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 160,89 Euro, was einem moderaten Aufwärtspotenzial von 4,54 Prozent entspricht. Auffällig ist jedoch die große Spannbreite zwischen dem höchsten Kursziel von 200 Euro und dem niedrigsten von 91 Euro - ein Hinweis auf die unterschiedliche Einschätzung der Zukunftsaussichten des DAX-Konzerns.

