Britischer Brennstoffzellen-Hersteller erholt sich vom Tiefstand, bleibt jedoch volatil. Analysten prognostizieren enormes Wachstumspotenzial trotz dramatischer Jahresverluste.

Die Ceres Power Aktie konnte am Freitag eine bemerkenswerte Vorwochenbilanz vorweisen: Innerhalb der vergangenen sieben Handlstage legte das Papier des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten um 12,10% zu. Diese Erholung erfolgte, nachdem die Aktie erst am 4. April ihr neues 52-Wochen-Tief bei 0,56 Euro markiert hatte. Dennoch notierte der Kurs am 11. April mit 0,63 Euro im Tagesverlauf 6,15% unter dem Vortagesschluss, was auf anhaltende Volatilität hindeutet.

Die trotz des Tagesverlusts positive Wochenentwicklung steht im starken Kontrast zur langfristigen Performance des Brennstoffzellen-Unternehmens. Seit Jahresanfang hat die Aktie dramatische 70,52% an Wert verloren und liegt mit 82,83% Abstand deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 3,64 Euro, das erst im Oktober 2024 erreicht wurde. Mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 84,80% bleibt der Titel hochgradig schwankungsanfällig.

Starke Analystenbewertungen trotz Kursschwäche

Bemerkenswert ist der positive Grundton, den die Analysten trotz der schwachen Kursentwicklung anschlagen. Von den 13 Experten, die das Unternehmen aktuell bewerten, empfehlen 76,9% die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,538 britischen Pfund (umgerechnet etwa 3 Euro), was einem enormen Aufwärtspotenzial von 345% entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel von 1 Pfund liegt noch deutlich über dem aktuellen Niveau.

Die fundamentale Bewertung unterstützt diese optimistische Haltung. Die Aktie wird mit dem nur 0,12-fachen des für 2024 erwarteten Umsatzes gehandelt - ein äußerst günstiges Niveau. Zudem verfügt Ceres Power über eine solide Finanzposition, die dem Unternehmen erheblichen Spielraum für Investitionen in seine innovative SteelCell®-Technologie gewährt. Diese patentierte Festoxid-Brennstoffzellentechnologie, die zur effizienten Stromerzeugung aus verschiedenen Brennstoffen eingesetzt werden kann, bildet das Herzstück des Geschäftsmodells.

