Brennstoffzellen-Pionier Ceres Power verzeichnet Aufwärtstrend nach starken Verlusten. Entscheidende Hauptversammlung im Mai könnte Kursrichtung beeinflussen.

Die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten zeigt heute wieder leichten Aufwärtstrend. Mit einem Plus von 4,44 Prozent klettert der Titel auf 0,67 Euro - nachdem er gestern bei 0,64 Euro schloss.

Gemischte Signale für Anleger

Die jüngste Erholung ändert wenig am dramatischen Gesamtbild: Seit Jahresbeginn verlor die Aktie satte 68 Prozent. Verglichen mit dem 52-Wochen-Hoch von 3,64 Euro liegt der Kurs sogar 82 Prozent darunter.

Was treibt die aktuelle Bewegung? Offenbar spekulieren einige Investoren auf eine Trendwende. Der RSI von 47,8 zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Konditionen an. Doch die extreme Volatilität von 88,68 Prozent signalisiert weiterhin hohes Risiko.

Entscheidender Termin steht bevor

All eyes on May 15! Die Hauptversammlung am 15. Mai könnte entscheidende Weichen stellen. Anleger erwarten dringend Klarheit zur Strategie und aktualisierte Shareholder-Informationen.

Bis dahin bleibt der Titel ein Spielball der Spekulation. Die technischen Indikatoren zeigen:

Unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 0,87 Euro (-23%)

Deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 1,92 Euro (-65%)

