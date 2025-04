In einem Interview mit Yahoo Finance am Freitag bemerkte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, dass die Finanzmärkte trotz intensiven Drucks anscheinend den Sturm überstehen.SchlüsselzitateWir sind mit soliden wirtschaftlichen Bedingungen ins erste Quartal gestartet. Die Märkte funktionieren weiterhin gut. Zölle werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...