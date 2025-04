© Foto: Unsplash

Die von Präsident Donald Trump verhängten Autozölle in Höhe von 25 Prozent könnten die US-Automobilindustrie im Jahr 2025 rund 108 Milliarden US-Dollar kosten. Das wirkt sich auf die Kursziele aus.Das geht aus einer neuen Studie des Center for Automotive Research hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Besonders betroffen sind die drei großen Autohersteller aus Detroit: Ford, General Motors und Stellantis. Allein ihre Mehrkosten belaufen sich laut der Analyse auf 42 Milliarden US-Dollar. Die Studie zeigt, dass die sogenannten "Detroit Three" im Schnitt 4.911 US-Dollar an Zöllen für importierte Teile pro Fahrzeug zahlen müssen - deutlich mehr als der Branchendurchschnitt von 4.239 …