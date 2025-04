Der Euro (EUR) testete am Montag die obere Grenze von 1,08 und erreichte zuvor ein Dreijahreshoch über 1,14. Es ist bemerkenswert, dass der Anstieg des EUR vor dem Hintergrund der sich ausweitenden Spreads zwischen der Europäischen Union und den USA stattfindet, was normalerweise ein negativer Faktor für den EUR wäre, so Shaun Osborne, Chief FX Strategist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...