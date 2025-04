Am Freitag stellt sich der Düngemittelkonzern K+S mit einem Kursplus von +6% deutlich gegen den Trend der Branche und kann im Chart einen wichtigen Sprung schaffen. Das steckt dahinter und so kann es jetzt weitergehen: Positive Studie von Stifel Die Investmentbank Stifel hat am Freitag dafür gesorgt, dass die Aktie von K+S um +6% nach oben geschossen ist. Hintergrund: Analyst Andreas Heine strich seine bisherige Verkaufsempfehlung und stuft die Papiere ...

