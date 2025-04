Der globale Reise-Einzelhändler nominiert neue Verwaltungsratsmitglieder vor der anstehenden Hauptversammlung, während die Aktie trotz Kursschwankungen Potenzial zeigt.

Die Avolta-Aktie (ehemals Dufry) verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von 5,1 Prozent auf 34,34 CHF im SIX SX-Handel. Diese positive Entwicklung konnte jedoch nicht in den Freitagshandel mitgenommen werden. Nach einem kurzen Aufschwung von 1,3 Prozent am Freitagvormittag auf 34,60 CHF rutschte der Kurs bis zum Mittag um 0,6 Prozent auf 33,96 CHF ab. Der Wert notiert zum aktuellen Stand vom 11. April 2025 bei 36,57 EUR, was einem Tagesverlust von 1,59 Prozent entspricht.

Neue Verwaltungsratskandidaten nominiert

Avolta hat kürzlich zwei neue Kandidaten für den Verwaltungsrat nominiert, die bei der kommenden ordentlichen Generalversammlung am 14. April zur Wahl stehen werden. Diese personellen Veränderungen könnten für die zukünftige strategische Ausrichtung des global tätigen Reise-Detailhändlers von Bedeutung sein. Trotz der positiven Entwicklungen bleibt die Aktie mit 23,49 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Besonders beachtenswert: Die Avolta-Aktie wird derzeit mit einem niedrigen KUV von 0,39 gehandelt, was nach Einschätzung vieler Analysten auf eine Unterbewertung hindeuten könnte.

